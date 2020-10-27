Попова: Маски не придется носить всегда, для защиты есть вакцины

Россиянам не придется носить маски в качестве защиты от коронавируса всегда. Об этом заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова, добавив, что для защиты есть вакцины.

"Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься", - сообщила она, отвечая на вопрос, как долго людям придется оставаться в масках.

По словам Анны Поповой, которые приводят РИА Новости, на сегодня у РФ "уже есть вакцины, способные нас защитить, и мы перестанем ходить в масках". Глава Роспотребнадзора также уточнила, что с 2016 года люди носят маски каждый год с приходом гриппа.

Как ранее сообщала "РГ", с 28 октября ношение масок в общественных местах перестало носить рекомендательный характер и стало обязательным. Роспотребнадзор предписал всем россиянам обязательное ношение защитных масок в местах массового пребывания людей, на транспорте, на парковках и в лифтах. Это следует из постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом".