Роспотребнадзор ввел в стране масочный режим

Без масок нельзя будет находиться в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. "При этом следует учитывать, что по аналогии права, под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек", - говорится в разъяснениях Роспотребнадзора.

Помимо этого региональные власти должны принять меры (в том числе ограничительного характера), защищающие россиян из групп риска - тех, кому более 65, и страдающих хроническими заболеваниями.

Запрещается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия с 23:00 до 6:00. Также в ночное время не будут работать кафе и рестораны.

Должна быть усилена дезинфекция на общественном транспорте, такси, магазинах, в общепите, во всех зданиях, где проходят культурные и зрелищные мероприятия и вообще во всех местах массового скопления людей. Глава Роспотребнадзора потребовала увеличить тестирование население - проводить не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней).

Постановление зарегистрировано Минюстом России 26.10.2020 и вступает в силу 28.10.2020.