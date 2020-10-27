Попова объяснила требования по ношению масок в общественных местах

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России остается напряженной, поэтому принимаемые меры по противодействию должны быть адекватными, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24" во вторник. Она напомнила, что с 28 октября в России действует постановление главного санитарного врача об обязательном ношении масок в транспорте, в общественных местах и местах массового скопления людей.

"Мы это сделали, потому что сегодня есть риски ухудшение ситуации есть", - сказала Попова, подчеркнув, что привычка носить маски уже выработалась у россиян.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, под местом массового пребывания людей следует понимать территорию общего пользования в поселении или городском округе, а также места общего пользования в зданиях.

Утром 27 октября, выступая на форуме "Здоровье общества", Попова отметила, что сегодня нужно нам всем научиться управлять ситуацией вместе, потому что эпидемиологическая ситуация, а тем более - пандемическая, всегда зависит от действия каждого члена в обществе. Отвечая на вопрос, не придется ли маски носить всегда, она сказала, что этого не произойдет.

"Мы найдем способы, чтобы защититься. Сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", - подытожила глава Роспотребнадзора.