Поправки о верховенстве Конституции прошли первое чтение

Новости

В Кремле назвали условие участия Турции в переговорах по Карабаху 13:03
Форум вузов инженерного профиля СГ стартовал в Минске 12:59
В Швейцарии побит рекорд по количеству женщин во власти 12:57
Центр "Вектор" начал производство вакцины "ЭпиВакКорона" 12:52
В Госдуме оценили предписание Роспотребнадзора о масочном режиме 12:38
Попова: Маски не придется носить всегда, для защиты есть вакцины 12:34
Роскомнадзор сообщил о росте числа фейков в соцсетях 12:31
Вышел тизер постапокалипсиса Джорджа Клуни "Полночное небо" 12:14
В Литве ужесточили карантин 12:10
В США на аукционе распродадут коллекцию "шпионских предметов КГБ" 12:08
Девять неизвестных новелл Пруста впервые опубликуют на русском языке 12:03
Нурмагомедов выложил фото сломанного до боя с Гэтжи пальца 12:02
Хор и оркестр театра Ла Скала отправили на карантин 11:55
Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку 11:54
Госдума вводит для омбудсмена запрет хранить деньги за рубежом 11:47
Работодателей научат проводить онлайн-стажировки для студентов 11:43
Приняты поправки о работе внешней разведки, ФСБ и Совбеза 11:40
Володин рассказал о депутате, заразившемся COVID-19 на "пленарке" 11:29
Звезда 90-х Влад Сташевский возвращается на ТВ 11:21
В Москве зарегистрировано 4312 новых случаев COVID-19 11:02
Вышел трейлер финала "Леденящих душу приключений Сабрины" 11:01
Министерства обороны СГ проводят совместную коллегию 10:57
Apple поднимет цены в магазине App Store 10:51
В Иркутской области возобновили поиски пропавшего летом Ан-2 10:35
Мишустин назвал лауреатов конкурса "Лучшая муниципальная практика" 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 12:55
Рубрика: Власть

Поправки о верховенстве Конституции прошли первое чтение

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов, которыми закрепляются дополнительные гарантии верховенства Конституции на территории РФ.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Поправки о приоритете действия российского Основного Закона были внесены главой государства для реализации тех норм, которые ранее одобрили граждане в ходе общероссийского голосования.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Госдума вводит для омбудсмена запрет хранить деньги за рубежом

Изменения дополнят более 110 законодательных актов РФ, в том числе шесть кодексов. В соответствующих статьях законов будет указано, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем российскому Основному Закону, не допускается.

Как подчеркнул, комментируя изменения, спикер Госдумы Вячеслав Володин, сегодня ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие РФ. "В том числе в своих политических интересах они используют инструменты международного права", - пояснил он. По его словам, инициативы позволят защитить права и интересы граждан, суверенитет государства.

Нормы помогут в ситуациях, когда международный договор интерпретируется таким образом, что возникают политические, экономические и другие споры, сообщил председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В случае возникновения таких споров, они будут регулироваться законом о Конституционном Суде (ранее прошел третье чтение).

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Принят президентский закон о правительстве РФ

Как отметил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, с принятием соответствующих законов РФ открывает новую страницу в развитии государства. "Мы фактически отменяем полуколониальный принцип верховенства некоторых международных норм над нашей российской Конституцией, - подчеркнул он. - Это политически очень важно". По его словам, есть ряд норм, которые не приемлемы для РФ и никогда не станут таковыми. В качестве примера, депутат привел международные решения, в которых Крым упоминается не как территория России.

Принятие законопроектов приведет в соответствие с Конституцией, в частности, положения Гражданского, Семейного и процессуальных кодексов, добавил парламентарий.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Поправки в Конституцию РФ Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

В Кремле назвали условие участия Турции в переговорах по Карабаху
Госдума приняла закон о Конституционном Суде
Приняты поправки о работе внешней разведки, ФСБ и Совбеза
От гриппа в России прививки сделали уже почти 44 миллиона человек
Попова: Маски не придется носить всегда, для защиты есть вакцины
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье