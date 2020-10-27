Поправки о верховенстве Конституции прошли первое чтение

Поправки о приоритете действия российского Основного Закона были внесены главой государства для реализации тех норм, которые ранее одобрили граждане в ходе общероссийского голосования.

Изменения дополнят более 110 законодательных актов РФ, в том числе шесть кодексов. В соответствующих статьях законов будет указано, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем российскому Основному Закону, не допускается.

Как подчеркнул, комментируя изменения, спикер Госдумы Вячеслав Володин, сегодня ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие РФ. "В том числе в своих политических интересах они используют инструменты международного права", - пояснил он. По его словам, инициативы позволят защитить права и интересы граждан, суверенитет государства.

Нормы помогут в ситуациях, когда международный договор интерпретируется таким образом, что возникают политические, экономические и другие споры, сообщил председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В случае возникновения таких споров, они будут регулироваться законом о Конституционном Суде (ранее прошел третье чтение).

Как отметил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, с принятием соответствующих законов РФ открывает новую страницу в развитии государства. "Мы фактически отменяем полуколониальный принцип верховенства некоторых международных норм над нашей российской Конституцией, - подчеркнул он. - Это политически очень важно". По его словам, есть ряд норм, которые не приемлемы для РФ и никогда не станут таковыми. В качестве примера, депутат привел международные решения, в которых Крым упоминается не как территория России.

Принятие законопроектов приведет в соответствие с Конституцией, в частности, положения Гражданского, Семейного и процессуальных кодексов, добавил парламентарий.