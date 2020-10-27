Путин поддержал идею усилить меры защиты правды о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею усилить законодательные меры, запрещающие отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии.

Соответствующий вопрос подняла на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РФ глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, обратив внимание на некоторые переводные книги. Она предложила принять законодательную норму, которая будет запрещать публично отождествлять цели, решения и действия СССР и нацистской Германии в годы Второй мировой войны.

"Согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать", - сказал глава государства в ответ на инициативу.

"Нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом", - подчеркнул Путин.