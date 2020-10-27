Путин потребовал не привлекать к реставрации непрофессионалов

Глава государства потребовал кардинально изменить ситуацию, когда на объектах культурного наследия работают не специалисты, а простые строители.

"Неоднократно отмечались проблемы в ходе хозяйственных работ на объектах культурного наследия, - отметил Владимир Путин. - В том числе трудности организации археологических исследований на площадках крупных инфраструктурных проектов". "Есть старые знаменитые школы, но они все меньше и меньше востребованы", - добавил он.

"Жесткого требования привлекать профильных специалистов нет, а значит - зайти может любая стройкомпания", - заявил президент. Это чревато рисками безвозвратной утраты ценнейших объектов, предостерег он.

"Нужно решение, которое изменит ситуацию кардинально", - подчеркнул Путин. "Вопросы культурного наследия в ведении строителей, конечно же, находиться не должны", - считает он.