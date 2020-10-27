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27.10.2020 09:01
Рубрика: Российский автопром

Разобрали Lada Vesta: сделана из запчастей иностранных компаний

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

На YouTube-канале "В гараже у Сандро" появилось видео, в котором блогер-автомеханик разобрал Lada Vesta с целью выяснить, из каких комплектующих собран вазовский седан. Оказалось, что подавляющее большинство компонентов производства иностранных фирм.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Выход обновленного Lada Largus откладывается

К примеру, двигатель ВАЗ-21179 объёмом 1.8 литра, который устанавливается на семейство Lada Vesta и Xray, имеет катушки зажигания производства итальянской компании Eldor, система изменения фаз газораспределения, включая обводной и натяжной ролики, - немецкой фирмы INA, термостат - Behr опять же из Германии, помпа и масляный насос - корейские.

Как заявляет блогер, всё навесное оборудование - от генератора до компрессора кондиционера - Valeo родом из Франции. Valeo также является поставщиком сцепления и климатической системы.

На разобранном экземпляре Lada Vesta была установлена роботизированная коробка передач, составные части которой имеют немецкое происхождение: компания Sachs, входящая в концерн ZF. Тормозная система - суппорты и вакуумный усилитель - имеют клеймо фирмы TRW.

Подвеска, правда, практически вся "наша", хоть и сделана по образу и подобию Renault и моделей Volkswagen Group.

Отметим, что речь идёт о стране бренда, под которым выпускаются комплектующие, а непосредственно производство, как правило, локализовано на территории разных стран, в том числе в России, Турции, Чехии.

#Lada