27.10.2020 / 13:05
Москва не будет закрывать ночные клубы после рекомендаций Роспотребнадзора
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Власти Москвы не планируют закрывать ночные заведения. Об этом ТАСС заявила глава пресс-службы мэра Гульнара Пенькова, комментируя обнародованные рекомендации Роспотребнадзора.
Как отметила собеседница агентства, в столице ведется цифровой контроль, обеспечивающий эпидемиологическую безопасность в ночных заведениях. Речь идет о системе "чекинов", которая действует с 19 октября. По оценкам Гульнары Пеньковой, эта мера обеспечивает быстрое и четкое эпидемиологическое расследование.
"В Москве наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости коронавирусом, - добавила руководитель пресс-службы. - Исходя из этого, мы считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо отраслей экономики".