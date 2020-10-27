Москва не будет закрывать ночные клубы после рекомендаций Роспотребнадзора

Как отметила собеседница агентства, в столице ведется цифровой контроль, обеспечивающий эпидемиологическую безопасность в ночных заведениях. Речь идет о системе "чекинов", которая действует с 19 октября. По оценкам Гульнары Пеньковой, эта мера обеспечивает быстрое и четкое эпидемиологическое расследование.

"В Москве наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости коронавирусом, - добавила руководитель пресс-службы. - Исходя из этого, мы считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо отраслей экономики".