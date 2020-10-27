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27.10.2020 / 13:05
Текст: Сергей Бабкин

Москва не будет закрывать ночные клубы после рекомендаций Роспотребнадзора

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Власти Москвы не планируют закрывать ночные заведения. Об этом ТАСС заявила глава пресс-службы мэра Гульнара Пенькова, комментируя обнародованные рекомендации Роспотребнадзора.
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Как отметила собеседница агентства, в столице ведется цифровой контроль, обеспечивающий эпидемиологическую безопасность в ночных заведениях. Речь идет о системе "чекинов", которая действует с 19 октября. По оценкам Гульнары Пеньковой, эта мера обеспечивает быстрое и четкое эпидемиологическое расследование.

"В Москве наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости коронавирусом, - добавила руководитель пресс-службы. - Исходя из этого, мы считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо отраслей экономики".

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