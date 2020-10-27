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27.10.2020 12:29
Рубрика: Происшествия

В Воронеже возбудили дело по факту избиения мужчины-аутиста

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

По факту причинения побоев 38-летнему инвалиду завели уголовное дело. Следствие установит, кто нанес удары беспомощному воронежцу.

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Напомним, резонансный случай произошел в Воронеже на прошлой неделе. Мужчину-аутиста избили во время прогулки во дворе. Мать потерпевшего считает, что это сделали местные мальчишки, которые проявляли агрессию к ее сыну на протяжении нескольких лет.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе главного управления МВД по Воронежской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Проводятся следственные действия по установлению виновных лиц.

"Кроме того, ведутся профилактические мероприятия с несовершеннолетними, проживающими в данном районе, по предупреждению подобных фактов", - добавили в полиции.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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