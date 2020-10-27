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27.10.2020 04:57
Рубрика: Власть

Приморские поликлиники из-за COVID-19 перешли на особый режим работы

Текст: Анна Бондаренко

Из-за роста количества случаев коронавирусной инфекции, взрослые поликлиники Приморья перешли на особый режим работы. Теперь в будни они будут работать с 8 до 20 часов, в выходные - с 8 до 18, сообщает пресс-служба правительства края.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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По такому же графику работают выездные бригады по вызовам пациентов. В среднем в день на одну поликлинику приходится о 400 вызовов.

"За последние две недели нагрузка на поликлиники крупных городов возросла в десятки раз. Мы видим, как стремительно растет число заболевших, а значит, и контактных лиц. При этом ресурсы поликлинического звена остались прежними. Мы решаем вопросы доступности оказания помощи, привлекли студентов-медиков, принимаем звонки на единую "горячую линию" минздрава", - рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Она отметила, что поликлинические бригады отрабатывают каждый вызов, хотя сделать оперативно могут далеко не всегда - на каждую поликлинику приходится 200-250 амбулаторных пациентов с диагнозом COVID-19. Также вызовы поступают на сезонные инфекции и обострения у пациентов с хроническими заболеваниями.

"Скорая медицинская помощь за последние сутки зафиксировала 817 вызовов", - говорит Анастасия Худченко.

Количество случаев COVID-19 с каждым днем становится все больше. Так, 26 октября было отменено 179 новых случаев, общее количество приближается к 14,5 тысячам. Неделю назад в крае начали разворачивать дополнительные инфекционные госпитали.

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