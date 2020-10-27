В Приморье на месте авиакатастрофы 1945 года нашли останки трех человек

В Черниговском районе Приморья на месте гибели советского транспортного самолета Ли-2, разбившегося в августе 1945 года, бойцы поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили останки как минимум трех человек.

Работы на месте авиакатастрофы, произошедшей на склоне горы Лысая за селом Горный Хутор, поисковики начали в выходные 17-18 октября.

"Итогом двух дней стало обнаружение более 60 костных фрагментов как минимум, трех человек, личные вещи - пуговицы, ременные пряжки, накладка рукоятки пистолета ТТ и шомпол к нему, осколки бутылки от японского пива, фрагменты обуви, и большое количество обгоревших частей самолета", - отмечают они.

Бойцы "АвиаПоиска" намерены продолжать работы, пока позволяет погода - после расчистки 80 квадратных метров стало ясно, что останки лежат в большем радиусе.

В "поле" поисковикам помогают воспитанники "Юнармии" из Черниговского района, жители сел Черниговка и Горный Хутор.

В истории с погибшим транспортником очень много "белых пятен", в доступных документах нет четких сведений о катастрофе и погибших. В этом "АвиаПоиску" вызвались помочь

История с погибшим транспортником взволновала всю общественность и администрацию муниципального района. Ведь никаких чётких сведений по катастрофе и погибшим авиаторам в доступных документах нет. К уточнению данных подключились и друзья "АвиаПоиска" из Владимирской области "Поисковики Владимирщины", которые сейчас работают в Центральном архиве Минобороны РФ.

Как писала "РГ", по имеющейся у поисковиков информации, в воздушном судне было девять членов экипажа вместо шести, и останки их, якобы, нашли случайно в 1946 году и захоронили на окраине села. При этом полк не получил информацию о захоронении, и экипаж по официальным документам числится не вернувшимися с боевого задания, а не захороненным.