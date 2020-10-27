В Башкирии осудили таксиста, сбившего группу школьников

Суд вынес приговор 38-летнему жителю Иглинского района Башкирии, наехавшему на группу школьников и ставшему причиной гибели 15-летней девочки. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

Суд установил, что 16 июня 2020 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем автомобиля по улице Ворошилова села Иглино. На резком повороте мужчина не притормозил и превышая допустимую скорость выехал на обочину, по которой в этот момент шла группа подростков. Сбив ребят, автомобилист поехал дальше, но не справился с управлением, съехал в кювет. Его задержал очевидец этих событий. В результате 15-летняя девочка погибла на месте, еще трое ребят в возрасте от 13 до 15 лет получили различные травмы.

В ходе следствия подсудимый свою вину признал.

Как уточнили в прокуратуре Башкирии, в суде выяснилось, что обвиняемый подрабатывал таксистом через мобильное приложение у одного из операторов такси.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, и в причинении тяжкого вреда здоровью человека, совершенном лицом в состоянии опьянения.

Таксиста приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил его права управлять транспортным средством в течение трех лет после отбытия основного наказания. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования о компенсации морального вреда потерпевшим на общую сумму 1,33 миллиона рублей.