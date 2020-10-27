Губернатор Иркутской области госпитализирован с коронавирусом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей", - приводит агентство комментарий пресс-службы.

Напомним, о болезни главы региона стало известно в понедельник. Игорь Кобзев выложил видеообращение в своем Telegram-канале, сообщив, что он находится на самоизоляции и будет какое-то время работать удаленно.

"Это никак не скажется на интенсивности работы, потому что ситуация в области непростая. Увеличивается количество тяжелых больных", - отметил он.

Отметим, что на прошлой неделе губернатор посещал пункты забора анализов на COVID-19, лабораторию, где исследуют тесты, посещал аптеки и общался с людьми, которые стояли в очереди на сдачу тестов.