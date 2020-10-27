Коронавирус выявили у председателя правительства Иркутской области

Первый замгубернатора, председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев заболел коронавирусом. О том, что у него положительный тест на COVID-19, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителья регионального правительства.

По словам собеседника агентства, Зайцев сдал тест на COVID-19 после выявления инфекции у губернатора области Игоря Кобзева. Тест дал положительный результат, вице-губернатор находится дома на самоизоляции.

Также сегодня стало известно, что положительный тест на коронавирус выявили и у его заместителя Руслана Ситникова.

Напомним, накануне сообщили, что коронавирус обнаружен у губернатора Приангарья Игоря Кобзева, сегодня глава региона был госпитализирован, его состояние стабильно.