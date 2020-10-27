В Бийске задержали подозреваемого в нападении на девушек

В Алтайском крае следственные органы совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемого в нападении на двух девушек, одна из которых погибла, а другая была тяжело ранена. Следователи уже допрашивают ранее судимого 32-летнего мужчину без определенного места жительства.

- Поиски шли круглосуточно, было отработано множество версий, проверены личности возможных подозреваемых, изучены данные более 50 камер наблюдения и сообщения неравнодушных горожан, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Понадобилось больше недели, чтобы выйти на причастного к нападению 32-летнего мужчину, который нигде не работает и не имеет постоянного места жительства.

Напомним, что вечером 18 октября в Бийске в районе улиц Васильева и Социалистической неизвестный напал с ножом на двух 22-летних девушек. Одна из них скончалась на месте преступления от проникающего ранения в живот. Другая с ранениями груди и живота была госпитализирована.

Как отметили в ГУ МВД Алтайского края, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и два года назад освободился из мест лишения свободы.