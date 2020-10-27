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27.10.2020 11:32
Рубрика: Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера этапируют в Сыктывкар по новому уголовному делу

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Сыктывкарский городской суд поступило новое уголовное дело в отношении бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Его возбудили по статье 286 УК РФ "Организация совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства", сообщает пресс-служба суда.

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"РГ" уже писала о том, что Генпрокуратура утвердила новое обвинительное заключение в отношении бывшего главы Республики Коми. По версии следствия, в январе 2013 года Гайзер помог директору одного из предприятий приобрести землю в Сыктывкаре для строительства многоквартирного дома. Экс-глава Коми дал указание руководителю администрации Сыктывкара Ивану Поздееву и тот незаконно предоставил участки без аукциона. Городу нанесен ущерб в 8,7 миллиона рублей.

Вячеслава Гайзера этапируют из колонии, где он сейчас отбывает наказание, в следственный изолятор Сыктывкара.

Что касается Ивана Поздеева, то Сыктывкарский городской суд уже признал его виновным в превышении должностных полномочий.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар Аресты в руководстве Республики Коми

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