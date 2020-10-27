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27.10.2020 14:23
Рубрика: Происшествия

Бывшему вице-мэру Сочи сократили инкриминируемую сумму взятки

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Бывшему вице-мэру Сочи Анатолию Рыкову сократили сумму взятки и число эпизодов преступной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Алексея Гавришева.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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По его словам, сторона обвинения сократила сумму и число эпизодов с пяти до трех.

Напомним, фигурант был арестован в 2018 году по подозрению в коррупции.

В 2018 году в Сочи прокатилась волна арестов чиновников и предпринимателей. Как ранее сообщала "РГ", в отношении бывших вице-мэров Сергея Юрина, Анатолия Рыкова и еще нескольких застройщиков (всего семь фигурантов) 15 октября 2018-го возбуждено дело по статьям о даче крупной взятки должностному лицу и о ее получении.

Так, Рыков, будучи чиновником, получил от одного из застройщиков взятку на общую сумму не менее 95 миллионов рублей, а также две квартиры на сумму не менее 40 миллионов. Их арестовали.

Еще один задержанный заммэра Сочи Иван Бомбергер подозревался в незаконной выдаче разрешения на строительство ЖК в селе Раздольном Хостинского района олимпийской столицы.

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