Раскрыты подробности уголовных дел в отношении чиновников Сочи

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский рассказал подробности уголовных дел, возбужденных в отношении задержанных еще осенью действующих и бывших вице-мэров Сочи Сергея Юрина, Анатолия Рыкова и Ивана Бомбергера.

- В отношении Юрина, Рыкова и еще нескольких застройщиков (всего семь фигурантов) 15 октября текущего года возбуждено дело по статьям о даче крупной взятки должностному лицу и о ее получении. Так, бывший замглавы Сочи Рыков еще будучи чиновником получил от одного из застройщиков взятку на общую сумму не менее 95 миллионов рублей, а также две квартиры на сумму не менее 40 миллионов, - рассказал на брифинге для журналистов Табельский. - Подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, содержатся они в СИЗО в Москве.

По данным региональной прокуратуры, еще один задержанный несколько месяцев назад сочинский чиновник - заммэра курорта Иван Бомбергер - подозревается в незаконной выдаче разрешения на строительство ЖК в селе Раздольное Хостинского района олимпийской столицы. Причем уголовное дело в отношении него передано в главк СК РФ.

Тем временем

В регионе в текущем году в производстве значились 205 уголовных дел по фактам преступлений в сфере недвижимости, из них 170 - в отношении застройщиков и 35 - в отношении должностных лиц органов власти, местного самоуправления и иных должностных лиц. 64 обвиняемых заключено под стражу, 31 - помещено под домашний арест. На данный момент в суд направлено 54 дела в отношении 78 лиц, 31 рассмотрено по существу, остальные на рассмотрении.