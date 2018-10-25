В Сочи взят под арест вице-мэр Иван Бомбергер

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании вице-мэру Сочи Ивану Бомбергеру меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в четверг сообщает СК РФ.

Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома. По данным следствия, он разрешил строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Как уже писала "РГ", в среду в администрации Сочи прошли обыски в кабинетах вице-мэра, директора департамента строительства Ивана Бомбергера, руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова и главы МУП "Водоканал" Сергея Винарского. Обыски начались с квартир чиновников и продолжились на их рабочих местах. В настоящее время взяты под арест уже двое из них.

А в середине октября также по делу о коррупции были задержаны первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин и заместитель директора департамента экономики и стратегического развития городской администрации Александр Иванов.

Причем громкие аресты представителей властей в регионе начались еще весной, когда под стражу взяли архитектора Краснодара Игоря Мазурка и первого зама мэра Сочи Мугдина Чермит. Их подозревают в превышении полномочий в вопросах, связанных с самостроями и обманутыми дольщиками.