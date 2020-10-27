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27.10.2020 13:22
Рубрика: Экономика

Поезда "Таврия" свяжут Астрахань и Симферополь

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс" Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"

С середины декабря между Астраханью и Симферополем через Крымский мост начнет курсировать еще один поезд "Таврия" с купейными и плацкартными вагонами. Раз в четыре дня он будет следовать через Верхний Баскунчак, Волгоград, Сальск, Батайск, Ростов-на-Дону и Тимашевск. Об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Поезда "Таврия" свяжут Крым со Смоленском, Брянском и Орлом

Первый состав № 96/95 Симферополь - Астрахань отправится 16 декабря в 19:40 с вокзала Симферополя и прибудет в Астрахань 18 декабря в 07:52. Из Астрахани первый поезд отправится 19 декабря в 22:48 и прибудет в Симферополь 21 декабря в 09:50.

Напомним, с 23 октября поезда "Таврия" связали Крым с городами Смоленской, Брянской и Орловской областями. А с середины декабря круглогодичные поезда из Крыма начнут курсировать в Пермь, Омск и Тюмень два раза в неделю.

Поезда "Таврия" уже ходят из Симферополя в Екатеринбург, Кисловодск, Адлер, Смоленск и Москву, а из Севастополя - в Москву и Санкт-Петербург. При покупке билетов на сайте компании с помощью карты "Мир" пассажирам доступен кэшбэк в размере трех процентов при оплате билетов на сумму от 4760 рублей.

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