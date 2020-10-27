На Урале предъявлено обвинение школьнице, ударившей ножом сверстницу

В Челябинской области предъявлено обвинение 15-летней девочке, которая ударила ножом 14-летнюю сверстницу в селе Русская теча Красноармейского района. Действия школьницы квалифицированы по статье о покушении на убийство, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- По версии следствия, в вечернее время 24 октября около одного из домов села Русская Теча в ходе бытового конфликта обвиняемая нанесла ножевое ранение 14-летней знакомой, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Потерпевшая в тяжелом состоянии находится в лечебном учреждении. Задержанной предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщала "РГ", конфликт между сверстницами произошел на глазах подруг. Словесная перепалка возникла из-за мальчика, которого не поделили школьницы, и обернулась трагедией.

Сегодня региональный омбудсмен по правам ребенка Евгения Майорова намерена выехать на место происшествия, чтобы поговорить с друзьями школьниц, их родителями и педагогами, и попытаться вместе разобраться в ситуации.