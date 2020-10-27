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27.10.2020 17:47
Рубрика: Происшествия

Обвинение попросило для экс-главы Челябинска 6,5 лет строгого режима

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Центральном суде Челябинска завершились прения по делу о взятке экс-градоначальнику Челябинска Евгению Тефтелеву. Не смотря на заключенное ранее досудебное соглашение, прокуратура потребовала для чиновника наказания в виде 6,5 лет строгого режима, сообщили во вторник в судебной инстанции.

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- В судебном заседании Евгений Тефтелев вину признал полностью, заявил о раскаянии и просил снисхождения, - сообщила представитель Центрального суда Елизавета Анисимова. - Сторона обвинения просила назначить ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 75 миллионов рублей и лишением права занимать руководящие должности еще в течение 10 лет. В свою очередь защита попросила учесть возраст и состояние здоровья подсудимого, выполнение им условия досудебного соглашения и просила о наказании в виде штрафа в разумных пределах.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, оглашение которого состоится завтра в 9.30 утра, отметили в судебной инстанции.

Как уже сообщала "РГ", мэра-отставника задержали в Магнитогорске 11 декабря 2019 года. Там он проживал после потери постов главы Челябинска и вице-губернатора региона. По версии следствия, вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым экс-градоначальник получил 2,5 миллиона рублей за покровительство застройщику при заключении контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый". По статье о взятке в особо крупном размере ему грозило наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы с миллионным штрафом.

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