Рябков: Москва разочарована сигналами США по теме продления СНВ-3

"Мы находимся в очень интенсивном диалоге с США по этим вопросам​​​. Сигналы, поступающие оттуда, нас разочаровывают", - отметил дипломат. По его словам, Вашингтон не понимает невозможность реализовать предложенную американской стороной схему. Москва не может уступить многочисленным требованиям в одностороннем порядке.

"Мы пошли дважды в последние недели навстречу США. Отклика не получили должного. Строго говоря, американцы подтвердили позицию, которую они отрабатывали и до сих пор, обставляя продление договора и идею заморозки, в пользу которой МИД России высказался 20 числа, дополнительными условиями", - отметил замминистра.

Тем не менее российская сторона продолжит вести диалог с США о продлении СНВ-3. "Диалог всегда нужен. Мы будем предлагать продолжать этот диалог, но диалог в поиске решения, а не в плане обмена позициями, которые уже многократно изложены, в том числе на бумаге", - заявил Рябков.

"Мы продолжаем диалог, но перспективы этого диалога достаточно проблемны, и прогнозировать сейчас результат этого диалога я бы не стал. Но мы, конечно же, не находимся на пороге какой бы то ни было договоренности по состоянию на сегодня", - добавил дипломат.

По его словам, связи между проявившимся в последнее время желанием Вашингтона продлить СНВ-3 и предстоящими в США выборами не наблюдается. "Я не стал бы такие выводы делать из того, что происходит. По большому счету, ситуация сложнее", - отметил замглавы МИД РФ.

Он также обратил внимание на предложение Москвы к странам НАТО провести встречные инспекции американских наземных пусковых установок Mk 41 и российских крылатых ракет 9М729. По словам Рябкова, это "в интересах укрепления европейской безопасности".