Продажи новых автомобилей в России за три квартала этого года снизились на 13% к уровню 2019 года, сообщило агентство "Автостат". Несмотря на снижение, показатели оказались лучше, чем в Европе и США.

За девять месяцев было продано 1,025 млн автомобилей. "Это достойный результат не только в сравнении с прогнозом, но и в сопоставлении с результатами других стран", - рассказали "РГ" в Минпромторге. В Испании снижение за тот же период составило 38,3%, в Бразилии - 34,7%, в Италии - 34,2%, в Великобритании - 33,2%, во Франции и Индии - 28,9%, в Германии - 25,5%, в США - 18,8%, пояснили в министерстве.

Российский авторынок поддерживают госпрограммы льготного автокредитования - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а также скидки для работников государственных медучреждений при покупке нового авто, скидки при сдаче старого автомобиля по trade-in и другие программы, отметили в Минпромторге.

Сейчас действует отложенный спрос, автомобили покупают те, кто не смог этого сделать, пока были закрыты автосалоны, говорит автоэксперт Игорь Моржаретто. Сыграла роль и господдержка, согласен он. Если бы она была больше, Россия могла бы обогнать по динамике даже Китай. "Там действовали очень серьезные программы господдержки, когда каждый покупатель получал компенсацию части стоимости автомобиля до восьми тысяч долларов", - пояснил эксперт.

В мае этого года в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers прогнозировали падение продаж легковых автомобилей в России по итогам года более, чем на 30% при неблагоприятном сценарии.