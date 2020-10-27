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27.10.2020 02:27
Рубрика: В мире

Трамп допустил возвращение США в ВОЗ

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Президент США Дональд Трамп не исключает, что его страна снова вернется в ряды членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом американский лидер заявил в понедельник, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

Фото: REUTERS
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Он напомнил, что ранее принял решение вывести США из состава ВОЗ, а также, что его страна платила организации 500 миллионов долларов ежегодно. По словам Трампа, возможное возвращение США будет сопровождаться снижением американских взносов, пишет ТАСС.

Трамп считает несправедливым, что Китай, где проживает гораздо больше, чем в США людей, платил ВОЗ меньше. "А в остальном это замечательная финансовая операция", - отметил американский лидер, имея в виду размер ежегодных взносов США в бюджет организации.

О намерении полностью прекратить отношения с ВОЗ Трамп объявил в конце мая. Ранее он не раз выражал свое недовольство шагами ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса. Американский лидер также поставил условие для продолжения финансирования ВОЗ со стороны США. Свои требования он изложил в письме на имя главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, отметив, что полностью прекратит взносы, если организация не проведет реформы.

В мире США Международные организации ВОЗ

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