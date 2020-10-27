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27.10.2020 15:26
Рубрика: В мире

В Чехии введут комендантский час

Текст: Александр Гусаров
Чешское правительство вводит в стране комендантский час в связи с увеличением темпов распространения "второй волны" коронавируса. Как сообщает ТАСС, с 28 октября по 3 ноября по всей территории Чешской республики запрещается свободное передвижение граждан с 21:00 вечера по 05:00 утра.

Об этом решении сообщил на пресс-конференции в понедельник министр здравоохранения страны Роман Прымула."Ограничения, действующие в течение последних дней, не дали должного эффекта, - пояснил чиновник. - Правительство приняло решение их усилить".

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По словам Прымулы, при этом допускаются некоторые исключения из правил. Это срочные рабочие поездки и выходы из дома для исполнения обязанностей, связанных с обеспечением общественного порядка и оказанием медицинской помощи населению. Кроме того, можно осуществлять неотложные поездки и выгуливать собак в радиусе 500 метров от дома. Глава чешского минздрава также подчеркнул, что правительство обязало перевести все государственные и коммерческие организации на удаленный режим работы, а граждан - максимально ограничить все социальные контакты. Одновременно в стране запрещается розничная торговля по воскресеньям, а с понедельника по субботу она не может вестись строго в период с 20:00 до 05:00.

В настоящее время, по данным официальной Праги, в 10-миллионной стране может насчитываться до полумиллиона заразившихся коронавирусом, причем большинство из них не проверялось на наличие инфекции. К настоящему времени умерли от инфекционного заболевания 2337 чехов.

Напомним, что в Чехии в настоящее время действуют жесткие ограничительные меры из-за пандемии COVID-19. В частности, закрыты школы, рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и культурные объекты, а также большинство магазинов. Также приостановлена деятельность основной части предприятий по оказанию услуг населению, а полицейским предоставлено право штрафовать нарушителей масочного режима штрафы на сумму до 10 тысяч крон (около 36 тысяч рублей).

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