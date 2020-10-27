В Госдуме оценили предписание Роспотребнадзора о масочном режиме

Индивидуальные средства защиты действительно снижают риск инфицирования коронавирусом, так что к предписаниям и рекомендациям по этому поводу следует отнестись со вниманием. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, комментируя документ Роспотребнадзора.

Ранее это ведомство своим постановлением обязало всех россиян носить маски в местах массового пребывания (территория, где могут одновременно находиться более 50 человек). А также - в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Кроме того, регионам рекомендовано запретить проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00. Постановление о введении общероссийских ограничений вступает в силу 28 октября.

- На 100 процентов, наверное, маски, перчатки и санитайзеры не защищают от коронавируса, - констатировал Нилов, которого цитирует RT. - Но риск, очевидно, снижают.

Он добавил, что к тому же уменьшается и риск подхватить другие инфекции, "так как вокруг огромное количество микробов и вирусов".

Маски и другие средства защиты помогут не заразить окружающих, если вирус передается воздушно-капельным путем, заявил также Нилов.

Он подчеркнул, что "рекомендации даются не просто так", и посоветовал россиянам "перестраховаться и с пониманием отнестись к введенным ограничениям".