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27.10.2020 13:35
Рубрика: Дороги

В опорную сеть автодорог в России включат 170 тысяч километров трасс

Текст: Евгений Гайва
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

В опорную сеть автодорог России включат 170 тысяч километров региональных и федеральных трасс, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на площадке девятнадцатого Форума стратегов 2020-2021 в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: РИА Новости
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"Порядка 170 тысяч километров должны быть сформированы, к 2030 году содержаться в нормативном состоянии", - сказал Дитрих. Он пояснил, что план опорной сети предполагает приведение в порядок как региональных трасс, которые определят сами субъекты РФ, так и федеральных трасс, по которым будут доставляться грузы и перемещаться основные людские потоки. При этом, предполагается придерживаться маршрутного принципа, то есть ремонтировать участки дорог до ближайшего населенного пункта.

В формировании плана опорной сети автодорог участвуют Росавтодор и госкомпания "Автодор", которая занимается строительством и эксплуатацией платных трасс.

Сформировать план опорной сети российских автодорог ранее поручил Минтрансу первый вице-премьер Андрей Белоусов. Выступая на итоговой коллегии Минтранса 9 октября, он сказал, что есть договоренность о подготовке документа к апрелю. По словам Белоусова, отсутствие такого документа в стране - большое упущение.