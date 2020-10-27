В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 в феврале-марте

Вероятный подъем заболеваемости коронавирусом в стране может прийтись на февраль-март нового года. К лету вновь будем наблюдать снижение цифр статистики, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Чтобы пандемия COVID-19 пошла на убыль, большая часть населения должна быть невосприимчивой к вирусу. Это достигается либо благодаря антителам, которые вырабатываются после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо с помощью "клеточной" памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител", - цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее эпидемиолог рассказала о возможности одновременно заразиться двумя или более инфекциями. Коварство коронавируса в том, что защитный белок - интерферон - организм начинает вырабатывать только ко второй неделе заболевания. А пока этого не происходит - иммунная система организма сопротивляется слабо. При наложении инфекций, например гриппа и коронавируса, у пациентов наблюдается более тяжелое течение болезни. Сейчас специалисты изучают особенности взаимодействия COVID-19 с другими вирусами, уточнила Наталья Пшеничная.