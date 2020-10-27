Видео: автомобиль помыли впервые за 44 года

Одному из американских фанатов спорткара Datsun Z крупно повезло: он сумел отхватить себе машину 1976 с пробегом всего 350 миль (563 километра). История машины довольно любопытна. Первый ее владелец был большим педантом.

Обнаружив на переднем левом крыле только что купленного спорткара небольшую вмятину, он потребовал у дилера заменить деталь на новую. Заодно решил установить магнитолу, бамперы ранней версии и иные маски фар. Процесс затянулся, потом у человека начались проблемы с работой, потом он увлекся внедорожниками, в итоге полуразобранный "Датсун" простоял в гараже 44 года.

Новый владелец Datsun, как только забрал его, первым делом обратился в нью-йоркскую студию детейлинга Ammo, которая специализируется на чистке коллекционных автомобилей.

Она и засняла на видео процесс преображения чумазика в блестящего красавца: сначала специалисты пылесосят салон и отмывают его с помощью шампуня, потом принимаются за машину снаружи. В ход идет мойка под давлением, фирменные полотенца из микрофибры, кузов полируют, очищая от въевшейся грязи, и устанавливают недостающие детали. После такой чистки Datsun буквально засиял, а салон, кажется, выглядит даже новее нового.

Конечно, процесс приведения машины в порядок чисткой не ограничился. Как оказалось, просочившиеся технические жидкости разъели краску на некоторых элементах кузова. Их пришлось зашкурить и перекрасить. Также было заменено множество состарившихся деталей и отремонтирован прохудившийся радиатор. На все это ушло около семи недель.

Datsun серии Z считаются превосходными коллекционными автомобилями начального уровня благодаря мощному двигателю, простой конструкции и обилию доступных запчастей. В США цены на Datsun 280Z находятся в пределах от $5 400 за машину в удовлетворительном состоянии и до $60 000 в идеале.