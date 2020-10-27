Видео: белые медведи обчистили застрявший на трассе мусоровоз

Для большинства иностранцев, никогда не бывавших в нашей стране, вся Россия круглогодично выглядит именно так, как на этом ролике. Бескрайние просторы, укрытые полуметровым слоем снега, низкое серое небо, военная техника (судя по номерам, на видео - КамАЗ-мусоровоз из какой-то воинской части), флегматичные военные, которых не пугает ни мороз, ни агрессивная местная фауна. И, конечно же, медведи: летом бурые, а зимой белые.

На самом-то деле картина и для большинства россиян непривычная. Многие в комментариях под видео сознавались, что не смогли бы спокойно, как водитель мусоровоза, сидеть в кабине, пока в кузове и под окном орудует проголодавшееся медвежье семейство.

Запах пищевых отходов привлек косолапых со всей округи. Троица взрослых особей вскарабкалась в кузов в поисках съестного, а малыши, которым пока рост не позволяет дотянуться, были вынуждены внизу ждать своей порции вкусненького.

А еще в комментариях разгорелись жаркие споры - по своей ли воле водитель остановил грузовик-мусоровоз в пустынном месте или у него заглох двигатель? Если второе, то водителю-военнослужащему не позавидуешь. Такой стресс он вряд ли потом забудет.