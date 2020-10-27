Володин рассказал о депутате, заразившемся COVID-19 на "пленарке"

Лишь один депутат Госдумы из числа заболевших COVID-19 заразился коронавирусом непосредственно на пленарном заседании. Об этом сообщил коллегам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее на встрече с главой государства он сообщил, что число депутатов, перенесших коронавирус или еще болеющих, достигло 91, в больницах сейчас находятся 38 из них, еще один в реанимации.

На пленарном заседании Володин продолжил эту тему.

- У нас был один случай, когда передача вируса произошла в зале, - рассказал глава нижней палаты. - Сосед одного из заболевших коллег подхватил от него вирус.

Спикер напомнил, что парламентариев допускают в зал только при наличии отрицательного теста на коронавирус. "Мы сегодня запретили вход в зал двум депутатам, которые не прошли тестирование, - подчеркнул он. - Это единственная возможность для нас снизить передачу инфекции".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со своей стороны предложил официально запретить в Госдуме нахождение без масок - в том числе в лифте и в зале заседаний. "Только в собственном кабинете депутат может быть без маски", - заявил он.

Госдума продолжит обсуждать меры по борьбе с коронавирусом в РФ - нижняя палата пригласит вице-премьера Татьяну Голикову на "правительственный час" до 11 ноября, заявил Вячеслав Володин.