Воспламеняющиеся Lada Vesta и Xray: отзывают более 90 тысяч машин

Росстандарт опубликовал информационное сообщение о начале отзывной кампании, касающейся автомобилей Lada Vesta и Xray. Всего под отзыв попадает 90 124 вазовских машины. АвтоВАЗ же заявлял, что проблема не носит массового характера.

"Возможность повреждения элемента топливопроводного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов" может наблюдаться у автомобилей, выпущенных с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года.

На дефектных машинах будет выполнен перемонтаж жгута проводов и, если возникнет необходимость, заменён топливный шланг.

Ни АвтоВАЗ, ни Росстандарт не упомянули, к чему может привести дефектный шланг подачи топлива в рампу двигателя. Между тем, известно об одном случае возгорания Lada Vesta c мотором 1.8 литра. Владелец сгоревшего автомобиля утверждает, что пожар случился из-за утечки топлива из перетёртого шланга.