Впервые представлен дизайн костюма чернокожей Бэтвумен

Американская актриса Джависия Лесли опубликовала в своем Instagram-аккаунте первые фото, проливающие свет на то, как будет выглядеть Бэтвумен во втором сезоне одноименного сериала.

"Черная женщина (Blackwoman), то есть Бэтвумен (Batwoman) здесь", - подписала снимки, попытавшись остроумно скаламбурить, артистка.

На пост сразу же отреагировали различные профили DC в социальной сети. Например, от лица учетной записи телевизионного подразделения Warner Bros. оставлен следующий комментарий: "Герой, который нужен сейчас Готэму и миру".

Напомним, Лесли перехватила супергеройскую эстафету у Руби Роуз, для которой съемки в главной роли стали слишком утомительными.