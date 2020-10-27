Запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем намечен на 14 ноября

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) запланирован на 14 ноября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

В составе экипажа американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути, пишет ТАСС. Пуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится в 19:49 по времени восточного побережья США (03:49 мск 15 ноября) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Напомним, Crew Dragon компании SpaceX совершил первый пилотируемый старт с Земли в конце мая. Он доставил на орбиту астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена, которые провели на МКС два месяца. Они помогали экипажу станции провести работы по замене устаревших аккумуляторов и принимали участие в различных экспериментах на американском сегменте МКС. Этот запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. До этого астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами".