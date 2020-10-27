Жириновский предложил навсегда ввести запрет на ночную работу клубов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после окончания пандемии сохранить ограничения для заведений общественного питания, клубов и дискотек. Об этом он заявил, комментируя рекомендации Роспотребназдора.

Согласно постановлению ведомства, регионам рекомендуется запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23:00 до 06:00. Кроме того, Роспотребнадзор обязал всех россиян носить маски в местах массового пребывания (территория, где могут одновременно находиться более 50 человек). А также - в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Жириновский похвалил ведомство за этот документ - и за "тотальный масочный режим", и за рекомендации в отношении работы заведений. "Я бы предложил это сохранить навсегда - в 23 часа закрываются все клубы, дискотеки, - сообщил он в эфире телеканала "Россия 24". - Потому что зараза с нами навсегда".

Политик привел в пример Европу, где "уже вводится комендантский час". "Это хуже, чем была испанка 100 лет назад. Поэтому надо эти меры держать", - рекомендовал лидер ЛДПР.