Антиковидный кодекс принял каждый пятый фитнес-клуб России

Более 600 фитнес-компаний за первые сутки подписали добровольную декларацию "О социально ответственной позиции операторов-фитнес-индустрии России по обеспечению безопасности (граждан) на территории фитнес-клубов". Об этом "Российской газете" сообщили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

Декларацию, ранее согласованную с Роспотребнадзором и содержащую требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер в спортивных клубах и фитнес-центрах, менее чем за сутки подписали более 600 представителей бизнеса, рассказали в ассоциации.

Декларацию с предложением добровольно присоединиться к кодексу ответственного эпидемиологической поведения отраслевая организация распространила между членами сообщества 26 октября. Ранее, как сообщала "РГ", декларация была представлена на заседании правительства с участием представителей наиболее рискованных, с точки зрения передачи коронавирсной инфекции, бизнесов.

По словам президента ОАФИ Ольги Киселевой, сейчас как никогда важно соблюдать паритет между безопасностью и интересами бизнеса. "Именно в этой логике мы и разработали защитный протокол, который члены ассоциации взяли за основу внутренних процедур на этапе открытия сразу после карантина, и по которому правильно было бы работать всем. Для нас важно, чтобы этот документ заработал и в регионах, потому что это понятные правила игры бизнеса, который обеспечивает безопасность и комфортность клиента", - подчеркнула она.

По данным ОАФИ, в России на сегодняшний день насчитывается 13 тысяч объектов физической культуры и массового спорта, в том числе 3,5 тысячи мультифункциональных фитнес-клубов.