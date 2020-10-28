Автор Doom пошутил над Cyberpunk 2077, но испугался и удалил сообщение

После того, как CD Projekt Red объявила об очередном переносе Cyberpunk 2077, интернет захлестнула волна недовольства игроков по всему миру.

Не смог остаться в стороне и Джон Ромеро - создатель культовой серии шутеров Doom. "Cyberpunk теперь выйдет прямо в день рождения Doom. Какой замечательный подарок. Спасибо, CD Projekt Red", - пошутил в Twitter геймдизайнер.

Трудно сказать, что случилось позже - программист осознал, что его ирония могла кого-то задеть, или к нему обратились сотрудники польской студии, но свое сообщение в микроблоге он удалил.

На что и обратил внимание один из его подписчиков, попросив объяснить причину такого изменчивого поведения.

Yo @romero why'd you delete this tweet? Did people get pissed off? I thought it was genuinely funny. pic.twitter.com/6K96t4gkGk — Melven Trayson (@MOtrayson) October 27, 2020

На это Ромеро ответил, что не думал, что шутку расценят как злую, поэтому решил удалить твит, чтобы никого не обидеть.

Напомним, для Cyberpunk 2077 - это уже третий перенос даты релиза. Теперь выход запланирован на 21 декабря.