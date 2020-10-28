У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Автор Doom пошутил над Cyberpunk 2077, но испугался и удалил сообщение

Текст:   Богдан Бобров
28.10.2020,  
13:16
Фото: GOG.com Фото: GOG.com
Фото: GOG.com

После того, как CD Projekt Red объявила об очередном переносе Cyberpunk 2077, интернет захлестнула волна недовольства игроков по всему миру.

Не смог остаться в стороне и Джон Ромеро - создатель культовой серии шутеров Doom. "Cyberpunk теперь выйдет прямо в день рождения Doom. Какой замечательный подарок. Спасибо, CD Projekt Red", - пошутил в Twitter геймдизайнер.

Netflix выпустит сериал по Assassin's Creed

Трудно сказать, что случилось позже - программист осознал, что его ирония могла кого-то задеть, или к нему обратились сотрудники польской студии, но свое сообщение в микроблоге он удалил.

На что и обратил внимание один из его подписчиков, попросив объяснить причину такого изменчивого поведения.

На это Ромеро ответил, что не думал, что шутку расценят как злую, поэтому решил удалить твит, чтобы никого не обидеть.

Напомним, для Cyberpunk 2077 - это уже третий перенос даты релиза. Теперь выход запланирован на 21 декабря.

интернет
Фото: istock
Найден простой способ удалить старые сообщения в WhatsApp 13:13
В Instagram появилась необычная функция, которая насмешила многих 27.10.2020
Google закрыла свой музыкальный сервис навсегда 22.10.2020
соцсети
Фото: Дмитрий Филимонов/РГ
Аналитики назвали самый популярный iPhone 27.10.2020
Названы богатейшие русскоязычные блогеры в TikTok 12.10.2020
"ВКонтакте" запустил новый дизайн, который многим нравится. Как его включить 09.10.2020
киберпанк
Фото: iStock
Самарские ученые создали систему "умного поля" 27.10.2020
В Сети опубликована подробная карта города из игры Cyberpunk 2077 05.10.2020
CD Projekt RED назвала системные требования для Cyberpunk 2077 18.09.2020