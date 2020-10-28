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28.10.2020 08:45
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин потребовал защитить семью актера Алексея Баталова от давления

Текст: Наталья Козлова

На прошедшем в Следственном комитете оперативном совещании Александр Бастрыкин потребовал защитить семью актера Алексея Баталова от давления.

Суд не стал арестовывать "друзей семьи" Баталова по делу о мошенничестве

Основной темой оперативного совещания стало обеспечение сотрудников территориальных следственных органов служебным жильем. Затем Александр Бастрыкин заслушал ход расследования уголовного дела об убийстве бизнесмена и депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, которое передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

А еще глава СК обратил особое внимание на оперативное и объективное расследование уголовного дела о мошеннических действиях против семьи Баталовых, поручив своим подчиненным исключить давление на потерпевших: вдову и дочь Баталова, а также оказать им содействие в случае необходимости в получении медицинской помощи.

Напомним, что в рамках дела о мошенничестве с имуществом артиста задержали актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. Но суд не стал их арестовывать, лишь ограничил в некоторых действиях - запретил использовать почту и интернет, общаться с участниками расследования.

Александр Бастрыкин вмешался в скандал с семьей известного актера уже после того, как полиция приняла от них заявление о мошенничестве. Но тех не устроила полицейская проверка. И когда дело стало очень громким, СК забрал его к себе. Вдова и дочь Александра Баталова пожаловались, что актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин обманули их и украли у них три дорогие столичные квартиры, творческую мастерскую и более 100 тысяч долларов с банковского счета.

Дрожжина и Цивин имели доверенность на распоряжение всем, чем владела семья Баталовых. Защита обвиняемых утверждает, что все было сделано по обоюдному согласию.

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