На прошедшем в Следственном комитете оперативном совещании Александр Бастрыкин потребовал защитить семью актера Алексея Баталова от давления.

Основной темой оперативного совещания стало обеспечение сотрудников территориальных следственных органов служебным жильем. Затем Александр Бастрыкин заслушал ход расследования уголовного дела об убийстве бизнесмена и депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, которое передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

А еще глава СК обратил особое внимание на оперативное и объективное расследование уголовного дела о мошеннических действиях против семьи Баталовых, поручив своим подчиненным исключить давление на потерпевших: вдову и дочь Баталова, а также оказать им содействие в случае необходимости в получении медицинской помощи.

Напомним, что в рамках дела о мошенничестве с имуществом артиста задержали актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. Но суд не стал их арестовывать, лишь ограничил в некоторых действиях - запретил использовать почту и интернет, общаться с участниками расследования.

Александр Бастрыкин вмешался в скандал с семьей известного актера уже после того, как полиция приняла от них заявление о мошенничестве. Но тех не устроила полицейская проверка. И когда дело стало очень громким, СК забрал его к себе. Вдова и дочь Александра Баталова пожаловались, что актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин обманули их и украли у них три дорогие столичные квартиры, творческую мастерскую и более 100 тысяч долларов с банковского счета.

Дрожжина и Цивин имели доверенность на распоряжение всем, чем владела семья Баталовых. Защита обвиняемых утверждает, что все было сделано по обоюдному согласию.