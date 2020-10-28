Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о взаимном признании виз

Белорусские депутаты 28 октября на заседании сессии нижней палаты парламента ратифицировали Соглашение между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства.

Комментируя принятое решение, информирует БЕЛТА, заместитель председателя постоянной комиссии парламента по международным делам Ольга Петрашова напомнила, что этот документ был подписан 19 июня текущего года в белорусской столице. Он направлен, подчеркнула депутат, "на регулирование миграционных процессов на территории государств Договора о создании Союзного государства".

Соглашение, пояснила она, "определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. В результате белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России".