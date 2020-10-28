Цены в новостройках выросли в этом году на 10,5%

Цены на новостройки в России с января по сентябрь нынешнего года выросли на 10,5%. Об этом рассказал на пресс-конференции замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. Рост на 5,6% произошел с мая по сентябрь.

На рост цен повлияло, по словам Белоусова, ослабление курса рубля относительно доллара. "Во времена "штормов" на фондовом рынке жилая недвижимость традиционно выступает одним из способов сохранения рублевых накоплений, особенно в наиболее экономически развитых регионах", - сказал эксперт. Второй фактор - программа субсидирования ставок по ипотеке до 6,5% годовых. Она спасла отрасль от катастрофического падения объемов продаж, подчеркнул Белоусов.

По итогам сентября, отметил он, эффект от сниженной ставки по льготным кредитам существенно превышал рост цен на новостройки, экономия на процентах составляет почти 30%, а совокупные расходы на приобретение жилья при помощи ипотечного кредита снизились на 10,1%, с учетом роста цен.