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28.10.2020 10:13
Рубрика: Легковые авто

Девушка вылетела в реку, объезжая котика, и стала мемом

Текст: Григорий Гомельчук

В Харькове девушка ехала по набережной на своем Kia Sorento, и тут под колеса ей бросился котик.

Фото: скриншот с twitter.com
Видео: преступник заехал заправиться, уходя от полицейской погони

Спасая животное, водительница резко вывернула руль, автомобиль, пробив ограждение, вылетел в реку.

К счастью, при ударе и падении с высокой набережной девушка не пострадала. В своем элегантном бежевом пальто она вылезла на крышу машины, и стала дожидаться спасателей.

Фото с места происшествия получилось настолько колоритным, что тут же стало мемом. Пользователи соцсетей уже представили девушку в образе рыбачки, мамонтенка на льдине и царевны-лягушки в ожидании жениха.

Украинским журналистам удалось выяснить, что героиню заметки зовут Анна, ей 34 года.