Дороже нового "Патриота". В продаже появился редкий российский внедорожник

В Московской области выставили на продажу военный внедорожник "Скорпион-2М" Соответствующее объявление появилось на сайте "Авто.ру".

"Скорпион-2М" 2013 года выпуска успел пробежать 45 тысяч километров. Под капотом располагается отечественный 114-сильный дизель объёмом 2,2 литра. Коробка - пятиступенчатая "механика".

Небронированная версия модели имеет характерную камуфляжную окраску. Полноприводный автомобиль оснащается брезентовым верхом, "зубастой" резиной, силовой бамперной группой, лебёдкой. Внутреннее убранство рассчитано на восемь человек.

"За рулем "Скорпиона" невольно появляется опасное чувство вседозволенности. Автомобиль легко и непринуждённо преодолевает препятствия. Начинает казаться, что преград для него не существует вовсе", - говорится в описании к объявлению.

Фото: www.auto.ru

Стоимость экземпляра составляет 970 000 рублей. К слову, сегодня рамный внедорожник УАЗ "Патриот" в базовой версии стоит от 929 000 рублей.

Семейство машин "Скорпион" было разработано в начале 2000-х годов. Первые образцы обладали уазовским шасси. В начале текущего десятилетия была создана универсальная платформа с независимой подвеской. Планировалось выпускать лёгкую штурмовую версию и бронированную модификацию.

Ожидалось, что "Скорпион-2М" заменит армейские УАЗ "Хантер", но в серию проект так и не запустили. Всего в период с 2012 по 2013 годы было изготовлено чуть более десятка прототипов "Скорпиона-2М".