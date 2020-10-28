"С одной стороны, комментарий учительницы абсолютно некорректен, такое писать нельзя. С другой, меня искренне расстраивает то, как интернет, соцсети, СМИ и общество в целом готово буквально растерзать педагога за одну, пусть и неуместную, фразу, - считает Алихан Динаев. - Я постоянно говорю детям: "Не бойтесь ошибиться, ошибки - это нормально, даже хорошо, на них мы учимся, становимся лучше". Стараюсь поощрять высказывание мнений, иногда и странных или фантастических.

Но нам, учителям, кто-нибудь скажет наконец: "У вас тоже есть право на ошибку!"? Учителя, не поверите, тоже люди. Они устают, у них множество проблем, они работают (особенно сейчас) в тяжелых психологических и эпидемиологических условиях. Как можно вешать ярлыки на педагога из-за одной фразы, написанной, возможно, в момент сильного стресса?

Некоторые считывают подобные истории примерно так: "школа делает всех одинаковыми", "учитель лишает детей индивидуальности", "пытается превратить в "роботов". Это, конечно, не так. Но проблема в том, что ошибки представителей большинства других профессий не оказываются тут же в интернете, и их не обсуждают на страницах федеральной прессы.

Больший урон имиджу учителя в России наносят не слова этого педагога, а столь резкая реакция СМИ и части общества на это".