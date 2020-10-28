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28.10.2020 14:42
Рубрика: Общество

Есть ли у учителя право на ошибку?

Текст: Ксения Колесникова
"Учитель года России-2018", учитель обществознания и права из Грозного Алихан Динаев прокомментировал инцидент с "тройкой за мнение", который произошел в Ейске. Напомним, учительница русского языка написала в тетради старшеклассника о том, что его мнения в тексте слишком много, и его никто не спрашивал. Она уже извинилась за свою ошибку.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

"С одной стороны, комментарий учительницы абсолютно некорректен, такое писать нельзя. С другой, меня искренне расстраивает то, как интернет, соцсети, СМИ и общество в целом готово буквально растерзать педагога за одну, пусть и неуместную, фразу, - считает Алихан Динаев. - Я постоянно говорю детям: "Не бойтесь ошибиться, ошибки - это нормально, даже хорошо, на них мы учимся, становимся лучше". Стараюсь поощрять высказывание мнений, иногда и странных или фантастических.

Фото: iStock
Каких учителей ищут дети в интернете

Но нам, учителям, кто-нибудь скажет наконец: "У вас тоже есть право на ошибку!"? Учителя, не поверите, тоже люди. Они устают, у них множество проблем, они работают (особенно сейчас) в тяжелых психологических и эпидемиологических условиях. Как можно вешать ярлыки на педагога из-за одной фразы, написанной, возможно, в момент сильного стресса?

Некоторые считывают подобные истории примерно так: "школа делает всех одинаковыми", "учитель лишает детей индивидуальности", "пытается превратить в "роботов". Это, конечно, не так. Но проблема в том, что ошибки представителей большинства других профессий не оказываются тут же в интернете, и их не обсуждают на страницах федеральной прессы.

Больший урон имиджу учителя в России наносят не слова этого педагога, а столь резкая реакция СМИ и части общества на это".

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