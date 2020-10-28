Эво Моралес вернется в Боливию девятого ноября

Экс-президент Боливии Эво Моралес планирует вернуться на родину девятого ноября. Об этом сообщил избранный сенатор от партии "Движение к социализму" Андронико Родригес в интервью телеканалу "Телесур".

По его словам, Моралес въедет в Боливию на следующий день после вступления в должность избранного президента Луиса Арсе, а уже 11 ноября он приедет в Кочабамбу. Родригес подчеркнул, что это произойдет "ровно в тот же день, что он выехал (из страны год назад), и тем же путем", - цитирует ТАСС.

Суд в Боливии отменил действие ордера на задержание Моралеса, который был выдан по запросу прокуратуры, выдвинувшей в адрес бывшего главы государства обвинения в терроризме. Сам Эво Моралес уже сообщил, что после возвращения в Боливию планирует посвятить себя рыбоводству и профсоюзной деятельности. При этом он подчеркнул, что у него не будет должности в правительстве его соратника.

Напомним, в октябре 2019 года в Боливии прошли президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки. На фоне беспорядков Моралес объявил о своей отставке и был вынужден уехать в Мексику. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.