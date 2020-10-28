Иммунолог объяснил неуязвимость некоторых людей к коронавирусу

Новости

За неоплату парковки у москвича арестовали Porsche 10:24
СМИ: Китай и Северная Корея возобновляют железнодорожное сообщение и туризм 10:23
12 миллионов тюльпанов высадят на улицах столицы 10:13
Еще 3577 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:09
В Минобороны рассказали об испытаниях Ми-28НМ и Ми-26Т2В 10:05
В Ростовской области из-за COVID-19 продлят школьные каникулы 09:41
Кабмин выделит 1,3 млрд рублей на жилье пострадавшим в Иркутской области 09:30
В Тюмени впервые установили саморасширяющийся стент в кисту у желудка 09:28
Экс-главу Челябинска приговорили к трем годам строгого режима 09:14
К воскресенью в Москве похолодает 09:11
Евросоюз может столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса 08:50
Бастрыкин потребовал защитить семью актера Алексея Баталова от давления 08:45
Начинающих предпринимателей Москвы пригласили на онлайн-практикумы 08:40
В Екатеринбурге произошел пожар в обсерваторе для пациентов с COVID-19 08:31
На Урале задержали подозреваемых в афере с оплатой бензина на АЗС 08:07
В США досрочно проголосовали более 70 миллионов человек 07:18
За неделю коронавирус выявили у 500 тысяч американцев 07:06
В Магадане не нашлось желающих занять пост мэра 06:50
Переболевшая COVID-19 семья раскрыла нетипичные симптомы 06:38
На острове Русский во Владивостоке нашли остатки ихтиозавра 06:24
Меланья Трамп проголосует в день выборов президента США 06:01
Трамп заявил о завидующих военной мощи США странах мира 05:30
Глава Приморья выяснил, как много пассажиров электрички носят маски 04:34
Вирусолог призвал не забывать про грипп во время пандемии COVID-19 04:33
Штаб Трампа сообщил о хакерской атаке на свой сайт 04:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 10:10
Рубрика: Общество

Иммунолог объяснил неуязвимость некоторых людей к коронавирусу

Текст: Михаил Русин

Человек может не заразиться коронавирусом даже в том случае, если часто контактирует с заболевшими этой инфекцией.

О возможных причинах такого феномена URA.RU рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

Фото: Сергей Карпухин/фотохост-агентство ТАСС
Ученые рассказали о невосприимчивости отдельных людей к COVID-19

По словам специалиста, подобная защита может объясняться особым эффектом иммунной системы, низкой вирусной нагрузкой или суммой этих факторов. Также не исключено воздействие других факторов, которые еще предстоит выяснить при проведении генетических исследований, связанных с коронавирусом.

Георгий Викулов считает, что такие исследования способны модернизировать лечение пациентов с COVID-19. Подобная ситуация, например, сложилась при изучении ВИЧ и гепатита.

"Тогда среди заболевших нашли "нон-прогрессоров" - заболевших, у которых наблюдается очень медленная прогрессия. Это помогло в лечении больных гепатитом", - говорит иммунолог.

Напомним, ранее появилась информация о невосприимчивых к коронавирусу людях. Этот феномен специалисты связали с генетическими мутациями.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков заявил, что самоизолировавшийся Лавров не встречался с Путиным
Ульянов: Не стоит верить озабоченностям США по поводу "вмешательства" России
Эрдоган позвонил Путину по Карабаху
Евросоюз может столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса
В мире установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за неделю
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии