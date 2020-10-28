Иммунолог объяснил неуязвимость некоторых людей к коронавирусу

Человек может не заразиться коронавирусом даже в том случае, если часто контактирует с заболевшими этой инфекцией.

О возможных причинах такого феномена URA.RU рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

По словам специалиста, подобная защита может объясняться особым эффектом иммунной системы, низкой вирусной нагрузкой или суммой этих факторов. Также не исключено воздействие других факторов, которые еще предстоит выяснить при проведении генетических исследований, связанных с коронавирусом.

Георгий Викулов считает, что такие исследования способны модернизировать лечение пациентов с COVID-19. Подобная ситуация, например, сложилась при изучении ВИЧ и гепатита.

"Тогда среди заболевших нашли "нон-прогрессоров" - заболевших, у которых наблюдается очень медленная прогрессия. Это помогло в лечении больных гепатитом", - говорит иммунолог.

Напомним, ранее появилась информация о невосприимчивых к коронавирусу людях. Этот феномен специалисты связали с генетическими мутациями.