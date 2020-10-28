Указ губернатора Иркутской области от 28 октября 2020 года № 304-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 1 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, изложить в следующей редакции:

"1. Лицам, находящимся на территории Иркутской области, при посещении магазинов и других помещений организаций, деятельность которых не приостановлена, совершении поездок в общественном транспорте и такси, при нахождении на парковках, в подъездах многоквартирных жилых домов, лифтах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с Методическими рекомендациями "МР 3.1.0140-18. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Неспецифическая профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.12.2018) либо их аналоги (далее - медицинские или гигиенические маски и т.п.), если иное не установлено рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

2) приложение 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенному указом, дополнить строками 45-48 следующего содержания:

"45. ГБУЗ "Областной онкологический диспансер"

46. ОГБУЗ "Баяндаевская районная больница"

47. ОГБУЗ "Куйтунская районная больница"

48. ОГБУЗ "Усть-Удинская городская больница";

3) в Рекомендациях по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом:

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5. Профессиональным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, рекомендовать рассмотреть возможность переноса времени начала учебного процесса на 10-11 часов по местному времени, введения "скользящих" графиков при организации образовательного процесса по дням недели с посещением образовательных учреждений в выходные дни.";

дополнить пунктом 53 следующего содержания:

"53. Образовательным организациям высшего образования, осуществляющим образовательную деятельность по программам высшего образования, за исключением Иркутского государственного медицинского университета, рекомендовать рассмотреть возможность организации осуществления образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







