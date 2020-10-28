Новости

Названы причины катастрофы военного Ан-26 под Харьковом 19:29
Антикоронавирусные меры в Москве нарушают 79% кинотеатров и ТЦ 19:25
Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном 19:24
Генпрокуратура РФ попросила США выдать бывшего главу Нижнего Новгорода 19:09
Макрон выступил за диалог с Россией 18:56
ЦБ: Уровень безработицы впервые с февраля понизился до 6,5% 18:39
Осенние каникулы в школах Севастополя продлятся две недели 18:25
Минздрав пояснил решение о необходимости согласовывать выступления врачей в СМИ 18:20
В центре Новгорода нашли тысячелетнюю деревянную бирку 18:14
Мариинский театр впервые присоединится к Всемирному дню балета 17:56
Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности 17:22
"Киношок" назвал Маргариту Аброськину лучшей актрисой 17:21
Apple разрабатывает собственный поисковик 17:16
Соцработникам упростят уход за подопечными в больнице 17:13
Начались слушания по делу задержавших Голунова полицейских 17:02
В Чечне младенцы с именем Мухаммед получат по 100 тыс рублей 17:01
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями 16:57
Болгарские вузы и гимназии переходят на дистанционное обучение 16:37
ФАС предложила меры по сохранению дешевых жизненно важных лекарств 16:37
Военные врачи помогут больным коронавирусом в Курганской области 16:28
В Тюмени в трех домах взорвался газ, есть пострадавшие 16:20
Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц 16:16
В Челябинской области решили не закрывать по ночам рестораны и клубы 16:06
Москвичей ждет аномально теплая погода в начале ноября 15:59
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 19:00
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
В зале "Зарядье" "Облако в штанах" встретится со "старым искусством", в ГЛАВCLUBе поп-звезда времен расцвета "Нашего Радио" отметит 20-летие своего канонического альбома, в Третьяковке на фоне картин прозвучит полетное меццо-сопрано, а в Академ Джаз клубе на Арбате добавится тепла и света.
Фото: ГБУК г. Москвы "МКЗ "Зарядье" Фото: ГБУК г. Москвы "МКЗ "Зарядье"
Фото: ГБУК г. Москвы "МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Михаил Пореченков и Камерный ансамбль "Солисты Москвы" (дирижер и солист Юрий Башмет).

Что играет: П. Чайковский - Серенада для струнного оркестра, Andante cantabile (II часть Струнного квартета №1), В. Маяковский - поэма "Облако в штанах", музыкально-литературное действо на музыку И. Стравинского, С. Прокофьева и Д. Шостаковича.

Почему идти: Рассказывают, что, обсуждая с Шостаковичем музыку к своей пьесе "Клоп", Маяковский заявил композитору, что обожает оркестры пожарных. Впрочем, в следующем разговоре выяснилось, что поэт любит не только музыку пожарных, но и с удовольствием слушает классику. Актер Михаил Пореченков и музыкант Юрий Башмет намерены совместить бунтарскую поэму Маяковского "Облако в штанах" со "старым искусством", которому бросал вызов поэт-новатор. Выступит ли ансамбль "Солисты Москвы" в роли "оркестра пожарных", остается загадкой.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 1 ноября (начало в 18.00); 500 - 3 000 руб.

Фото: "Т Фестиваль"

Кто играет: Айгуль Ахметшина и Павел Милюков.

Что играет: Антонио Вивальди - "Времена года", М. де Фалья - "7 испанских песен", вариации русских композиторов на испанские темы.

Почему идти: Восходящая звезда мировой оперной сцены Айгуль Ахметшина произвела фурор на прошлогоднем "Т Фестивале" в Новой Третьяковке на Крымском валу. Фестиваль, переехавший в этом году в историческое здание ГТГ, даст возможность звонкоголосой диве из Башкирии повторить свой успех. Подходящее обрамление ее полетному меццо создаст скрипач Павел Милюков - в его исполнении прозвучат "Времена года" Вивальди. А до начала концерта слушатели могут пройтись по залам старой Третьяковки, наслаждаясь искусством мастеров русской живописи.

Где, когда, сколько: ГТГ в Лаврушинском переулке; 31 октября; 6 000 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Найк Борзов.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Поп-звезда времен расцвета "Нашего Радио", участник классического состава ХЗ и еще минимум полудюжины нашумевших проектов Найк Борзов отметит 20-летие своего альбома "Супермен", который угодил в свое время в ТОП-50 лучших русских записей по версии журнала "Афиша". Разумеется, на юбилейном концерте прозвучат все хиты из "Супермена", но не только они - Найк Борзов, как "маленькая лошадка", вывезет на сцену ГЛАВCLUBа лучшее за три десятилетия своего творческого пути.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 30 октября; 1 000 - 3 500 руб.

Фото: Академ Джаз Клуб

Кто играет: Ирина Богушевская.

Что играет: Авторская песня, джаз, босса-нова.

Почему идти: Умная и красивая музыка Ирины Богушевской всегда находит своего слушателя - хоть в огромном концертном зале, хоть в уютном клубе на Арбате. "Никаких маленьких трагедий, их и так полно вокруг, - говорит сама певица. Очень хочется уже тепла и света, хотя бы в музыке!". Уникальная артистка, способная превратить любую песню в спектакль имени самой себя, наполнит слушателей теми самыми чувствами, что дают нам надежду.

Где, когда, сколько: Академ Джаз Клуб; 2 ноября; 3 000 - 6 000 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Группа "Громыка".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Широко известная в узких кругах и уже претендующая на звание культовой группа из Петрозаводска представит свой очередной альбом "20 000 лет под водой". "Мы надеемся, что наши новые песни прочно войдут в праздничный обиход народов мира и изменят их представления о повседневности", - говорит лидер группы Максим Кошелев. Так или иначе, электронные психоделические твисты, тексты про австралопитеков с явным советским акцентом, каракулевая шапка-"пирожок" и звучание супер-инструмента ФАЭМИ открывают фанатам "Громыки" горизонты для новых открытий.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 29 октября; 500 - 2 100 руб.

Фото: ГБУК г. Москвы "МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Олег Аккуратов, Анастасия Ведякова, Анна Иванова.

Что играет: Р. Глиэр - Романс для скрипки и фортепиано, Д Шостакович - Вальс №2 из Сюиты для джаз-оркестра, Р. Хозак - "Вечный огонь", Дж. Макхью - "Бомбардировщики", О. Аккуратов - "Родина", Н. Богословский - "Тёмная ночь", В. Соловьев-Седой - "Мы, друзья, перелётные птицы", М. Блантер - "Катюша", Б. Мокроусов - "Одинокая гармонь", А. Новиков - "Смуглянка".

Почему идти: Пианист и вокалист Олег Аккуратов, которого некогда открыл для широкой публики Игорь Бутман, стал сенсацией фестиваля "Триумф Джаза". Юный выпускник Армавирской музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей выступал с такими звездами как Уинтон Марсалис, Ди Ди Бриджуотер и, разумеется, сам Игорь Бутман. Новая программа Аккуратова "В память о Победе", включающая импровизации на темы песен из советских фильмов о войне, должная была прозвучать в "Зарядье" еще в мае, но в силу известных обстоятельств будет исполнена сейчас.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье" (Малый зал); 29 Октября; 200 - 1 200 руб.

Культура Музыка Классика Гид-парк

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Макрон выступил за диалог с Россией
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями
Володин - Силуанову: Вы не слышите запросы граждан и депутатов
Собянин продлил "удаленку" до конца ноября
"Ночь искусств" в Москве пройдет в онлайн-формате
"Би2" возродили проект с российскими рок-звездами "Нечетный воин"