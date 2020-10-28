В зале "Зарядье" "Облако в штанах" встретится со "старым искусством", в ГЛАВCLUBе поп-звезда времен расцвета "Нашего Радио" отметит 20-летие своего канонического альбома, в Третьяковке на фоне картин прозвучит полетное меццо-сопрано, а в Академ Джаз клубе на Арбате добавится тепла и света.

Кто играет: Михаил Пореченков и Камерный ансамбль "Солисты Москвы" (дирижер и солист Юрий Башмет).

Что играет: П. Чайковский - Серенада для струнного оркестра, Andante cantabile (II часть Струнного квартета №1), В. Маяковский - поэма "Облако в штанах", музыкально-литературное действо на музыку И. Стравинского, С. Прокофьева и Д. Шостаковича.

Почему идти: Рассказывают, что, обсуждая с Шостаковичем музыку к своей пьесе "Клоп", Маяковский заявил композитору, что обожает оркестры пожарных. Впрочем, в следующем разговоре выяснилось, что поэт любит не только музыку пожарных, но и с удовольствием слушает классику. Актер Михаил Пореченков и музыкант Юрий Башмет намерены совместить бунтарскую поэму Маяковского "Облако в штанах" со "старым искусством", которому бросал вызов поэт-новатор. Выступит ли ансамбль "Солисты Москвы" в роли "оркестра пожарных", остается загадкой.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 1 ноября (начало в 18.00); 500 - 3 000 руб.

Фото: "Т Фестиваль"

Кто играет: Айгуль Ахметшина и Павел Милюков.

Что играет: Антонио Вивальди - "Времена года", М. де Фалья - "7 испанских песен", вариации русских композиторов на испанские темы.

Почему идти: Восходящая звезда мировой оперной сцены Айгуль Ахметшина произвела фурор на прошлогоднем "Т Фестивале" в Новой Третьяковке на Крымском валу. Фестиваль, переехавший в этом году в историческое здание ГТГ, даст возможность звонкоголосой диве из Башкирии повторить свой успех. Подходящее обрамление ее полетному меццо создаст скрипач Павел Милюков - в его исполнении прозвучат "Времена года" Вивальди. А до начала концерта слушатели могут пройтись по залам старой Третьяковки, наслаждаясь искусством мастеров русской живописи.

Где, когда, сколько: ГТГ в Лаврушинском переулке; 31 октября; 6 000 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Найк Борзов.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Поп-звезда времен расцвета "Нашего Радио", участник классического состава ХЗ и еще минимум полудюжины нашумевших проектов Найк Борзов отметит 20-летие своего альбома "Супермен", который угодил в свое время в ТОП-50 лучших русских записей по версии журнала "Афиша". Разумеется, на юбилейном концерте прозвучат все хиты из "Супермена", но не только они - Найк Борзов, как "маленькая лошадка", вывезет на сцену ГЛАВCLUBа лучшее за три десятилетия своего творческого пути.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 30 октября; 1 000 - 3 500 руб.

Фото: Академ Джаз Клуб

Кто играет: Ирина Богушевская.

Что играет: Авторская песня, джаз, босса-нова.

Почему идти: Умная и красивая музыка Ирины Богушевской всегда находит своего слушателя - хоть в огромном концертном зале, хоть в уютном клубе на Арбате. "Никаких маленьких трагедий, их и так полно вокруг, - говорит сама певица. Очень хочется уже тепла и света, хотя бы в музыке!". Уникальная артистка, способная превратить любую песню в спектакль имени самой себя, наполнит слушателей теми самыми чувствами, что дают нам надежду.

Где, когда, сколько: Академ Джаз Клуб; 2 ноября; 3 000 - 6 000 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Группа "Громыка".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Широко известная в узких кругах и уже претендующая на звание культовой группа из Петрозаводска представит свой очередной альбом "20 000 лет под водой". "Мы надеемся, что наши новые песни прочно войдут в праздничный обиход народов мира и изменят их представления о повседневности", - говорит лидер группы Максим Кошелев. Так или иначе, электронные психоделические твисты, тексты про австралопитеков с явным советским акцентом, каракулевая шапка-"пирожок" и звучание супер-инструмента ФАЭМИ открывают фанатам "Громыки" горизонты для новых открытий.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 29 октября; 500 - 2 100 руб.

Фото: ГБУК г. Москвы "МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Олег Аккуратов, Анастасия Ведякова, Анна Иванова.

Что играет: Р. Глиэр - Романс для скрипки и фортепиано, Д Шостакович - Вальс №2 из Сюиты для джаз-оркестра, Р. Хозак - "Вечный огонь", Дж. Макхью - "Бомбардировщики", О. Аккуратов - "Родина", Н. Богословский - "Тёмная ночь", В. Соловьев-Седой - "Мы, друзья, перелётные птицы", М. Блантер - "Катюша", Б. Мокроусов - "Одинокая гармонь", А. Новиков - "Смуглянка".

Почему идти: Пианист и вокалист Олег Аккуратов, которого некогда открыл для широкой публики Игорь Бутман, стал сенсацией фестиваля "Триумф Джаза". Юный выпускник Армавирской музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей выступал с такими звездами как Уинтон Марсалис, Ди Ди Бриджуотер и, разумеется, сам Игорь Бутман. Новая программа Аккуратова "В память о Победе", включающая импровизации на темы песен из советских фильмов о войне, должная была прозвучать в "Зарядье" еще в мае, но в силу известных обстоятельств будет исполнена сейчас.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье" (Малый зал); 29 Октября; 200 - 1 200 руб.