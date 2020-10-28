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28.10.2020 17:40
Рубрика: Легковые авто

Jaguar обновил компактный кроссовер E-Pace

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover. Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Компактный кроссовер Jaguar E-Pace пережил обновление. Как говорится в пресс-релизе, который поступил в "РГ", автомобиль получил слегка пересмотренные передний бампер, воздухозаборники и решетку радиатора с ромбовидным рисунком, но главные изменения - затронули интерьер и техническую часть.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
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В салоне появился новая мультимедиа Pivi Pro с 11,4-дюймовым изогнутым сенсорным дисплеем, набором онлайн-сервисов и беспроводным обновлением ПО. Кроме того, модель обзавелась новыми рулевым колесом и селектором коробки передач, 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов с улучшенной графикой и системой кругового видеообзора с 3D-камерами. Также климат-контроль теперь оборудован системой тонкой очистки и ионизации воздуха.

На российском рынке будут представлены четыре двухлитровых четырехцилиндровых турбодвигателя. Это два дизельных мотора. Первый выдает 163 л.с., тогда как раньше было 150 л.с., а второй - 199 л.с. (вместо 180 л.с), а также два бензиновых силовых агрегата (на 200 л.с. и 249 л.с.).

Все автомобили оснащены интеллектуальной системой полного привода Jaguar и автоматической 9-ступенчатой коробкой передач. В системе полного привода применена технология Standard Driveline второго поколения, которая автоматически распределяет крутящий момент между передними и задними колесами, чтобы обеспечить максимальную тягу.

Цены на обновленные машины пока не объявлены. Сейчас Jaguar E-Pace 2020 модельного года можно купить от 2,8 млн рублей.

#Jaguar