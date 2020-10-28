Как в Беларуси с 1 ноября вырастут пенсии и социальные пособия

Перерасчет социальных пенсий, надбавок и повышение доплат коснется в Беларуси с 1 ноября всех пенсионеров в возрасте старше 75 лет. Об этом информирует Министерство труда и социальной защиты страны, уточняя, что правительственное решение принято в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ).

Кстати, до 31 января 2021-го года он установлен в размере 258,11 белорусских рублей и повысился на 0,8 процента по сравнению с нормативом, действовавшим до настоящего времени. Соразмерно, сообщает БЕЛТА, увеличиваются и перечисленные выше выплаты.

Что касается ежемесячной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, то она в ноябре-январе для людей в возрасте 80 лет и старше составит 64,53 белорусских рубля, а в возрасте от 75 до 80 лет - 48,4. Надбавка предусмотрена и для инвалидов I группы. Она составит 64,53 рубля.

В Министерстве пояснили, что ожидается повышение и социальных пенсий. Инвалидам I группы, в том числе, инвалидам с детства, она составит 283,92 рубля, инвалидам с детства II группы - 245,2, а инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - 219,39. У инвалидов III группы пенсия достигнет 193,58 рубля, а у лиц старше общеустановленного пенсионного возраста - 129,06. Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья будет выплачиваться пенсия от 206,49 до 283,92 рубля.

Предусмотрено повышение пособий и по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. Они увеличатся до 258,11 рублей при уходе за одним пожилым человеком, и до 309,73 при уходе за двумя и более лицами.

Кроме того, констатирует агентство, повышение размера пенсии ожидает и других категорий граждан. Речь идет о Героях Беларуси и Советского Союза, Социалистического Труда, блокадниках, бывших узниках фашистских концлагерей, инвалидах с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).